صور| تجار يستولون على ضريح سيدي يونس بالغربية

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كتب:- محمد عباس

سادت حالة من الغضب بين أهالي مدينة طنطا وأتباع الطرق الصوفية، بعد تعدي تجار شارع درب الأثر بمدينة طنطا على ضريح سيدي يونس مضيها، أحد الأولياء الصالحين، وغلقهم المقام، لاستغلاله في بيع البضائع والمعروضات الخاصة بهم، ما منع المريدين من زيارته.

قال محمود أحمد مصطفى، أحد أهالي المنطقة، إن العارف بالله مدفون داخل حجرة صغيرة عبارة عن مقام ومزار ديني للمتصوفين، لكن التجار والباعة استولوا عليه من الخارج، ونزعوا اللافتة التي تشير إلى الضريح لإخفاء معالمه واستغلاله كمحل تجاري، دون تحرك من المسؤولين.

وأدان الدكتور عبد الهادى القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ما حدث من تعد على الضريح، مشيرا إلى إنه سيخاطب اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، لإزالة التعدي على المقام.

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وأوضح القصبي أن الأضرحة أماكن لها قدسيتها ولا يجوز التعدي عليها أو المساس بها، وأن أهل مصر يرتبطون كثيرا بالأولياء، وكان يرحبون بكل ولي أو أي من آل بيت رسول الله، وما حدث أمر مرفوض تماما.

وذكر وليد إبراهيم، أحد المتصوفين، أن العارف بالله يونس مضيها له كرامات عديدة، ويرجع نسبه إلى آل بيت رسول الله، مرورا بجده محمد السنيسي الغباشي، أحد ملوك المغرب، وخاله العارف بالله السيد البدوي، لافتا إنه كان معاصرا لسيدى مجاهد، شيخ الجامع الأحمدي والمعهد الأحمدي، الذى يوجد مقامه في الجهة المقابلة لمقام سيدي أحمد البدوي.







