الكشف الطبي يحدد موقف «جنش» من السفر إلى زيمبابوي

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كشف أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الزمالك، عن خضوع محمود "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للكشف الطبي صباح غدا الأربعاء، من أجل تحديد قدرته على السفر مع الفريق لخوض مباراة كابس يونايتد الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويعاني حارس الزمالك من إصابة في العضلة الضامة، ويأمل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أجوستو إيناسيو، في تجهيزه ليتواجد مع الحارسين أحمد الشناوي، وعمر صلاح، في القائمة التي ستتوجه إلى زمبابوي.

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وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الممتاز.