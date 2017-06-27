الهدف الأول و«الأسيست» التاسع.. أرقام من فوز الزمالك على بتروجت

التحرير

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فاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الممتاز.

وتستعرض لكم «التحرير» في التقرير التالي أبرز أرقام المباراة.

- أهداف نيجيرية.

أحرز الثنائي النيجيري، معروف يوسف وستانلي أوهاويتشي هدفي الزمالك في مرمى بتروجت، حيث تمكن معروف يوسف من تسجيل أول أهدافه هذا الموسم مع الفريق الأبيض، منذ أن سجل من 18 شهرًا في نفس الفريق أيضًا يوم 28 ديسمبر 2015، بينما تمكن ستانلي من تسجيل سادس أهدافه بقميص الزمالك هذا الموسم، بعد أن نجح في التسجيل أمام كل من المقاولون هدفين، وطلائع الجيش، ووادي دجلة، والداخلية هدف.

- الفوز الـ12.

يعتبر هذا الفوز هو الـ12 لفريق الزمالك على نظيره البترولي، إذ تواجها الفريقان من قبل في 21 مباراة، فاز الزمالك في 11 لقاء، بينما فاز بتروجت في 5 أخرين، فيما حسم التعادل 5 مباريات من بينهم مواجهة وحيدة سلبية.

- عودة الكلين شيت.

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نجح أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك في الخروج بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي، إذ تمكن من الخروج أمام فريق أسوان دون أن تهتز شباكه، وكان الشناوي قد تمكن خلال هذا الموسم في الخروج بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية أمام كل من (طلائع الجيش - المصري البورسعيدي - طنطا - الإسماعيلي).

- الإنذار الـ42.

تلقى الثنائي شوقي السعيد ومحمود حمدي «الونش»، لاعبي فريق الزمالك، بطاقتين صفراء، أثناء مواجهة الفريق البترولي ليصل عدد البطاقات الصفراء التي تلقاها الزمالك خلال مباريات الدوري حتى الأن إلى 42 بطاقة.

- الأكثر تمريرًا.

نجح أحمد توفيق لاعب وسط فريق الزمالك، في الوصول إلى أعلى دقة تمرير أثناء مباراة بتروجت، إذ جاءت نسبة تمريرات اللاعب الناجحة بـ92%.

- الأسيست التاسع.

تمكن محمود عبدالرازق«شيكابالا»، من صناعة هدفًا للنيجيري معروف يوسف، أثناء مواجهة فريق بتروجت اليوم، وتعد هذه المرة التاسعة للفهد الأسمر الذي ينجح في صناعة هدفًا خلال هذا الموسم في مسابقة الدوري الممتاز.