محمد مجدي: تركيزنا الآن في لقاء كابس يونايتد

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أكد محمد مجدي مدافع الزمالك، أنهم درسوا فريق بتروجيت جيدًا قبل مواجهة اليوم، موضحًا أنهم استطاعوا أن يلعبوا على نقاط ضعف المنافس واستغلوها جيدًا حتى تمكنوا من تسجيل هدفين.

وقال مدافع الزمالك، في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة فريقه أمام بتروجت: "هذا الموسم كان صعبًا بالنسبة لي بسبب الإصابات التي ابعدتني عن المباريات، حيث لم أشارك سوى في مباراتين منذ بداية الموسم، ولكن مسئولي الزمالك ساندوني بشكل كبير وقاموا بتشجيعي حتي تعافيت وبدأت في المشاركة مع الفريق".

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وأختتم مجدي:" تركيز الجميع علي مواجهة كابتس في دوري أبطال أفريقيا، وهدف الفريق مواصلة المشوار في البطولة و إسعاد جماهير الزمالك، بعد خسارة اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الماضية من دوري الأبطال".