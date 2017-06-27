العرب اليوم: قصف للتحالف الدولى وسقوط قذائف على دمشق

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

1- مقتل عشرات في قصف للتحالف الدولي على سجن لداعش

تصاعد دخان كثيف في مدينة الرقة السورية( ا ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 57 سجينا جراء قيام طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي بقصف سجن تابع لتنظيم داعش بريف دير الزور الشرقي.

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2- مقتل 30 "داعشيا" خلال اشتباكات في سوريا

الدفاع المدني للنظام السورية يحاول اخماد حريق - أرشيفية

أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية بمقتل 30 من تنظيم "داعش" خلال مواجهات عسكرية في محيط بلدة "حيط"، شمال غرب مدينة درعا، جنوبي سوريا.

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3- قوات الجيش اليمني تسيطر على غرب مأرب

مركبة عسكرية تابعة للقوات الموالية للشرعية (أ ف ب)

سيطرت قوات الجيش الوطني الموالية الحكومة الشرعية على جبل استراتيجي، بمحافظة مأرب، 173 كيلومترا شمال شرق صنعاء.

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4- اشتباكات مع متظاهرين بالحسيمة في المغرب

اشتباكات مع متظاهرين بالحسيمة (أ ف ب)

أفادت السلطات المحلية لمدينة الحسيمة المغربية بأن مجموعة من الأشخاص تضم بين صفوفها أشخاصا ملثمين، قامت باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها رشقا بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 39 فردا من هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة

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5- مقتل وإصابةعشرات المدنيين في تعز

جندي من القواتالموالية للشرعية يتأهب للقتال في تعز (ا ف ب)

فادت مصادر محلية بمقتل مدنيين اثنين وإصابة ستة آخرين في قصف شنه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في محافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء.

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