بالفيديو.. التموين: استقرار أسعار السكر حتى العام المقبل

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الحكومة تضمن استقرار أسعار السكر حتى العام المقبل؛ والتي وصلت لـ 10جنيهات.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار" :"مصر تتنتج 2.2 مليون طن في العام من السكر وتستهلك 3.2 مليون طن".

وأشارالمتحدث إلى أن الفجوة تسدها الحكومة المصرية لأول مرة، من خلال الاستيراد وعدم الاعتماد على القطاع الخاص.

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وتابع: "الاتفاق الذي تم بين الشركات الحكومية المنتجة للسكر وشركات القطاع الخاص ليستقر السعر عند 10 جنيهات، سيساهم في استقرار الأسعار حتى العام المقبل".