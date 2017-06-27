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بالفيديو.. التموين: استقرار أسعار السكر حتى العام المقبل

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بالفيديو.. التموين: استقرار أسعار السكر حتى العام المقبل بالفيديو.. التموين: استقرار أسعار السكر حتى العام المقبل

التحرير

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، إن تضمن استقرار السكر حتى العام المقبل؛ والتي وصلت لـ 10جنيهات.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار" :" تتنتج 2.2 مليون طن في العام من السكر وتستهلك 3.2 مليون طن".

وأشارالمتحدث إلى أن الفجوة تسدها الحكومة المصرية لأول مرة، من خلال الاستيراد وعدم الاعتماد على القطاع الخاص.

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وتابع: "الاتفاق الذي تم بين الشركات الحكومية المنتجة للسكر وشركات القطاع الخاص ليستقر السعر عند 10 جنيهات، سيساهم في استقرار الأسعار حتى العام المقبل".

 

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التحرير

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