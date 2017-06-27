خالد يوسف: لن نصطف مع الإخوان مهما اختلفنا مع النظام

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أكد النائب خالد يوسف، عضو تكتل 25-30 البرلماني، أنه مهما حدث من اختلافات في الرأي بما فيها أهم القضايا المصيرية بينه وبين النظام الحاكم لن يصطف مع جماعة الاخوان الإرهابية في صف واحد ولن يكون خنجر يستخدمه أعداء الدولة والمشتاقين لسقوطها.

وأوضح يوسف في بيان صحفي، منذ قليل، أنه يقول ذلك الأن بمناسبة إستغلال كتائب الإخوان الإلكترونية لهذا الخلاف وتأليف تصريحات على لسانه لم يقلها، مشددًا على من يروج لهذه التصريحات أن يتحلى بالدقة ولا ينقل عنه مالم يقله.

وتابع يوسف، : "نعم اختلفت في قضية تيران وصنافير ومازلت أؤمن أنها مصرية لأنهم لم يقدموا لنا دليلا واحدا نقتنع به يغير من يقيننا، وطالبنا كل السلطات أن يتركونا في البرلمان لمعتقداتنا مادمنا نحن الأقلية ولكن الأهم منا هو الشعب المصري صاحب السيادة وعليهم أن يتوجهوا له ويقنعوه قبل أي إجراءات لتسليم الجزيرتين والأمر ليس بيد أحد غيره ولكنهم لم يبذلوا جهد في ذلك وتركوا الشعب كأن الأمر لا يخصه وكأن الشعب أنتخبنا رئيسا ونوابا كي نكون بدلاء عنه وليس وكلاء له ومازلت أدعوهم إقنعوا الشعب".

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واستطرد في بيانه: "ضعوا الشعب في المعادلة كطرف أصيل وصاحب الحق الأصلي لأنه بدون ذلك فالعواقب كارثية وإن طال الزمن، فلا يمكن لأمة أن تسير بخطي ثابتة نحو المستقبل وأغلبية شعبها أو قطاع كبير مسكون بهذه الهواجس حتي لو أنزلتك علي رؤوسه كنوز الدنيا واذا فشلتم في إقناعه لا تسلموها فهو أمر جد خطير وأبحثوا عن أي مخرج أخر أقل كلفة من أن ينام المصريين مسكونين بالهواجس والأسئلة".

