الجمهوريون يرجئون التصويت على مشروع قانون الرعاية الصحية

واشنطن - (د ب أ):

أرجأ الجمهوريون التصويت على مشروع قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء إلى ما بعد عطلة الرابع من يوليو الأسبوع المقبل لأنهم لم يحشدوا العدد الكافي من الأصوات لتمريره.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للصحفيين أن الجمهوريين في المجلس مازالوا يعملون على إدخال تعديلات على مشروع القانون بحيث يصبح مستساغا بشكل أكبر للأعضاء الجمهوريين الذين مازالوا يعارضونه.

وأضاف: "لن نجري تصويتا على مشروع القانون هذا الأسبوع، ولكننا مازلنا نعمل على جعل خمسين شخصا في وضع مريح" من أجل التصويت لصالح مشروع القانون.

وكان خمسة على الأقل من بين 52 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ قد أعلنوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع القانون في صورته الحالية، مما يحول دون وصول ماكونيل إلى الأغلبية اللازمة لتمريره

ولم يعرب أي أعضاء ديمقراطيين في المجلس عن تأييدهم لمشروع القانون.

وتعرض مشروع القانون لعقبة رئيسية أمس الاثنين بعدما ذكرت دراسة تحليلية غير حزبية أنه سيؤدي إلى حرمان 22 مليون أمريكي إضافي من التأمين الصحي.