وزير الخارجية السعودي: لاتفاوض مع قطر بشأن قائمة المطالب

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء بعدد من الصحفيين في العاصمة الامريكية واشنطن إنه "لا تفاوض مع قطر حول قائمة المطالب"، مشيراً إلى أنه "بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب"، بحسب ما جاء على صفحة وزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وأكد الجبير على أن الدول العربية، التي اتخذت قراراً بمقاطعة قطر، السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لا تنوي التفاوض معها بشأن القائمة، والتي تضمنت 13 مطلباً من الدوحة لإنهاء المقاطعة التي يجب أن يتم الرد عليها في غضون 10 ايام وإلا ستعتبر لاغية.

وكانت الدول المقاطعة لقطر قدمت عبر الوسيط الكويتي قائمة بعدة مطالب، من بينها وقف عمليات التحريض الإعلامي وتسليم مطلوبين وقطع علاقات الدوحة بتنظيمات إرهابية وإغلاق شامل لكافة فروع قنوات الجزيرة وخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

من جانبها ، وصفت قطر المطالب بأنها "غير واقعية" و"تهدف للحد من سيادتها ".

كانت السعودية والبحرين ومصر والإمارات ودول أخرى قد قطعت العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب" وباتخاذ مواقف داعمة لايران التي تتهمها الدول الخليجية بالتدخل في شؤونها.

ونفت قطر هذه الاتهامات.