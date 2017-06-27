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نقابة عمالية فرنسية تدعو لإضراب يوم 12 سبتمبر ضد الاصلاحات العمالية

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مصراوي Masrawy

نقابة عمالية فرنسية تدعو لإضراب يوم 12 سبتمبر ضد الاصلاحات العمالية

09:49 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

نقابة عمالية فرنسية تدعو لإضراب يوم 12 سبتمبر ضد الاصلاحات العمالية

نقابة عمالية فرنسية تدعو لإضراب

باريس - (د ب أ):

دعت الكونفدرالية العامة للعمل في فرنسا "سي جي تي" وهي النقابة الرئيسية المتشددة في البلاد اليوم الثلاثاء إلى اضراب عام يوم 12سبتمبر احتجاجا على تحرك لجعل قوانين العمل فى فرنسا أكثر مرونة.

وتأتى هذه الدعوة قبل يوم واحد من مناقشة رئيس الوزراء ادوارد فيليب لمشروع قانون من شأنه أن يمكِّن الحكومة من تمرير التغييرات بموجب مرسوم.

وقال الرئيس ايمانويل ماكرون، الذى جعل اصلاح قوانين العمل تعهدا رئيسيا فى بيانه الانتخابي، إنه يريد اتمام التغييرات المقترحة بحلول نهاية الصيف.

ومن بين التدابير المطروحة وضع حد أقصى للتعويضات التي يمكن منحها للفصل الجائر، والموافقة على أن تتم مناقشة عدد من المسائل المتعلقة بظروف العمل على مستوى الشركات بدلا من القطاع ككل.

وقال فيليب إنه سيتم التفاوض على التغييرات مع النقابات العمالية إلا أن النقابات لم تشعر بالرضا عن الاجتماعات التى عقدوها حتى الآن.

وأكدت نقابة "سي جي تي" "نحن نقول من الآن اننا لن نقبل فى نهاية سبتمبر أن يتم الإعلان عن أن المراسيم التى قدمتها الحكومة قد صيغت بالاشتراك مع النقابات".

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