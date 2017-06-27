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فرج عامر: إسلام محارب مستمر في سموحة

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فرج عامر: إسلام محارب مستمر في سموحة فرج عامر: إسلام محارب مستمر في سموحة

التحرير

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أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» أن إسلام محارب لاعب الفريق السكندري باقي في صفوف الفريق ولن يتم الاستغناء عنه إلا بالقيمة التي حددها النادي ولن يدخل في صفقات تبادلية.

وكتب عامر: "إسلام محارب باقي في سموحة ولن نقايض أونبادله بأي لاعب أو مجموعة لاعبين ولن يستغنى عنه سموحة إلا بالقيمة التي حددها النادي".

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وكان اللاعب محط أنظار فريقي والأهلي خلال الفترة الماضية وتفاوضا مع النادي السكندري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وطلب سموحة 15 مليون جنيه مقابل الإستغناء عن إسلام محارب.

فرج عامر فيس بوك

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التحرير

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