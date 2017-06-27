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مصادر أمنية : مقتل 3 جنود أتراك في هجوم إرهابي شرقي البلاد

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مصراوي Masrawy

مصادر أمنية : مقتل 3 جنود أتراك في هجوم إرهابي شرقي البلاد

09:31 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

مصادر أمنية : مقتل 3 جنود أتراك في هجوم إرهابي شرقي البلاد

حزب العمال الكردستاني

شرناق - (د ب ا):

قُتل ثلاثة جنود أتراك، اليوم الثلاثاء، في هجوم نفذته عناصر حزب العمال الكردستاني بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية تركية لوكالة أنباء الأناضول، أن" الإرهابيين" استهدفوا بأسلحة رشاشة سيارة عسكرية كانت تنقل مؤنا إلى قاعدة في منطقة "أولودَرَ" في شرناق، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة.

وأضافت أن الجنود توفوا في المستشفى الذي نقلوا إليه متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها.

وأشارت إلى إطلاق عملية عسكرية في المنطقة لاعتقال الإرهابيين منفذي الهجوم.

ووفقا للأناضول ،ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني ،الذي تصفه التركية بأنه منظمة "إرهابية" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات" إرهابية" تنفذها المنظمة الانفصالية داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد المدنيين وعناصر الأمن.

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