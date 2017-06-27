«ناينجولان» على رادار مانشستر يونايتد

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كشفت تقارير صحفية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في ضم البلجيكي، رادجا ناينجولان لاعب وسط فريق روما الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورتس» الإيطالية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر، أبلغ أليساندرو بيلترامي وكيل أعمال ناينجولان، برغبته في الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وأن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 45 مليون يورو، من أجل ضم اللاعب.

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وأضافت الصحيفة، أن ناينجولان قد ينتقل إلى صفوف مانشستر، في حالة رفض إدارة النادي الإيطالي رفع راتبه، وذلك بعدما طلب اللاعب الحصول على 4 مليون يورو سنويًا.

ويذكر ان ناينجولان انتقل إلى صفوف نادي روما عام 2014، قادماً من نادي كالياري، بمقابل راتب سنوي يبلغ 1.8 مليون يورو بالإضافة إلى الزيادات المتعلقة بالأداء والإعلانات.