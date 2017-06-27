في ثالث أيام العيد.. رأس البر تستقبل 1.5 مليون زائر

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توافد نحو المليون ونصف مليون زائر على مدينة رأس البر، في محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء،في ثالث أيام عيد الفطر.

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة محسن عزيز، حالة الاستعداد القصوى، لاستقبال رواد المدينة، تنفيذا لتعليمات المحافظ إسماعيل عبد الحميد طه، الخاصة بتوفير جميع سبل الراحة لرواد المدينة، والتأكيد على توافر السلع التموينية، ومراقبة مخابز المدينة، وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة.

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ونفذت إدارتي الشاطئ والإشغالات بالوحدة المحلية للمدينة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على شاطئ البحر، والتصدي للباعة الجائلين، وضبط مركبات البيتش باجي، وخيم المصطافين المخالفة.