"آداب بنها":80٪ نسبة النجاح و5 طلاب حصلوا علي امتياز مع مرتبة الشرف

القليوبية – أسامه علاء الدين:

أعلنت كلية الآداب جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، بمختلف سنوات الدراسة بالكلية، وأسفرت النتائج عن تحقيق معدلات نجاح مرتفعه بلغت ٨٠.١٪ من إجمالي عدد الذين أدوا الامتحانات بالفرق الدراسية الأربعة "لائحه جديدة" والبالغ عددهم ٢٢٩٦ طالب وطالبة.

وقالت الدكتورة عبير الرباط، عميد الكلية، في بيان صادر عن الكلية، إن الأقسام الـ١٣ التي تضمها الكلية، أعلنت عن الأوائل بها وهم خمسة طلاب وطالبات حصلوا علي تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وهم محمد مهدي غالي، قسم اللغة الإنجليزية، ومحمود إدريس رجب، قسم اللغة العربية، وياسمين محمد إبراهيم، قسم آثار، وإيمان طارق إمام، قسم صحافه، ونورا أحمد محمدي، قسم مكتبات، كما حصل سبعة طلاب وطالبات علي تقدير جيد جدًا وهم فاطمة الزهراء يوسف، قسم تاريخ، وعلياء عبدالله عبد الخالق، قسم إذاعة، وساره مصطفي سعد، قسم علم نفس، وفاطمة حمدي عبدالحميد، قسم خرائط، وعلي أحمد علي، قسم فلسفه، وساره أشرف عطيه، قسم اجتماع، وإسلام حمزه إبراهيم، قسم فرنساوي، كما حصلت الطالبة هند إبراهيم السيد علي الترتيب الأول بقسم الجغرافيا بتقدير جيد.

ووجهت عميد الكلية، الشكر إلي الدكتور مسعد بحيري، رئيس الكنترول، وجميع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين عملوا معه، علي إلتزامهم بالضوابط المقررة والتي تم تطبيقها بكل دقة، مما أسفر عن سرعة إعلان النتائج، كما وجهت الشكر إلي الدكتور السيد القاضي، رئيس الجامعة، لدعمه المستمر والمتواصل لخطط الكليه للارتقاء بجودة العملية التعليمية، والارتقاء بمستوي خريجي الكلية، وتطوير برامج الدراسة بما يواكب احتياجات سوق العمل، وبما يؤدي إلي الإقبال علي الخريجين من كلية الأداب.

وقال الدكتور السيد رشدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إن النتائج أُعلنت وفقًا للضوابط التي تم وضعها من قبل مجلس جامعة بنها، والتي أكدت علي أهمية الدقة في تصحيح أوراق الإجابة ومراجعة درجات كل طالب أكثر من مرة، حتي يحصل الطلاب علي درجاتهم الحقيقية، وحتي لا يُظلم أي طالب اجتهد في تحصيل العلم.

ومن جانبه، أشاد رئيس الجامعة، بما حققته كلية الآداب من انضباط في الامتحانات وسرعة إعلان النتائج، وقدم التهنئة للطلاب الأوائل من أبناء الكلية، كما أعرب عن سعادته بتفوقهم الملحوظ وبالنتائج التي حققتها الكلية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.