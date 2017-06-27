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بالفيديو.. الجندي: «الموبايل يدخلك الجنة أو يرميك في النار»

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بالفيديو.. الجندي: «الموبايل يدخلك الجنة أو يرميك في النار» بالفيديو.. الجندي: «الموبايل يدخلك الجنة أو يرميك في النار»

التحرير

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دعا الداعية الإسلامي، خالد الجندي، إلى الابتعاد عن استخدام الهواتف المحمولة لنشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك وتويتر".

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "DMC" :"استخدموا الموبايلات كباب لدخول الجنة، وليس لعمل المعاصي ودخول النار".

وتابع: "والله العظيم الموبايل ده ممكن يوقعك في الناروممكن يبقى باب دخولنا الجنة لو استخدمناه صح، كل اللي بيعمل حاجه غلط وبيوقع حد في مصيبة بيستخدم الموبايل، حتى العمليات الإرهابية بتتعمل بالموبايل، يا حظ الشيخ الشعراوي والغزالي مكنش في عهدهم الإختراع العجيب اللي اسمه الموبايل ده".

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التحرير

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