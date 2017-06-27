صور| حقيقة لعبة «صلّح» في مستشفى طنطا الفرنساوي

التحرير

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كتب:- محمد عباس

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورا نسبوها لأطباء وطاقم تمريض المستشفى العالمي بطنطا، المعروف بالفرنساوى، وهم يلعبون لعبة "صلّح" ويتركون المرضى دون رعاية.

من جانبه، نفى الدكتور جمال موسى، مدير المستشفى، الواقعة، مؤكدًا أن الصورة التى تم تداولها لبعض الحكيمات أثناء لهوهن، وكانت ضمن حفل إفطار جماعى يوم 17 رمضان الماضي، شمل نحو 600 حكيمة و85 من الموظفين وأفراد الأمن والعمال بالمستشفى الجامعي، وبعدها أقدم بعضهن على اللهو لمدة 3 دقائق، ومنعهم مدير المستشفى من ذلك، وانصرفوا لصلاة العشاء.

وأوضح موسى، لـ"التحرير"، أن حفل الإفطار لم يعطل رعاية المرضى، وبعض الحكيمات المتواجدات داخل أقسام العناية والنوباتجيات أفطرن في أماكنهن، وبعضهن من ليس العمل بحاجة إليهن تناولن الفطار مع الجموع، لافتا إلى إن حفل الإفطار لم يتواجد به طبيب واحد.

وأكد أنه لم يتضرر أي من المرضى أو ذويهم وأن بعض المواقع خالفت الحقيقة بتضرر نجلة مريض يدعى "إبراهيم"، ولا يوجد مريض يحمل هذا داخل جميع أقسام المستشفى، كما أن نجلته حسب ما قيل تدعى "منى" فهى الأخرى اسم وهمي لا وجود لها من الأساس.

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وأضاف أن المستشفى التعليمي العالمي قدم خدمات طبية شهدها الجميع وخاصة في حادثة كنيسة مارجرجس وإنقاذ المصابين، كما تبرعت الحكيمات بدمائهن، فضلا عن تقديم الرعاية لسد العجز في احتياج الدم، وكذلك مصابى تفجير مركز تدريب الشرطة بمرور سالم، وجاء هذا الحفل تكريما لدورهن.







