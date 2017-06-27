«القومي للمرأة»: 30 حالة تحرش بحديقة حيوان الجيزة ثالث أيام العيد

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أعلن المجلس القومي للمرأة رصد 30 حالة تحرش لفظي "معاكسات"، بحديقة حيوانات الجيزة ثالث أيام العيد، وخلو حديقة الفسطاط وحديقة الأزهر بالقاهرة من أي حالات تحرش، وذلك لانتشار عناصر الشرطة النسائية في الشوارع، والميادين، والحدائق الرئيسية، وأمام السينمات، من أجل تأمين الفتيات المصريات أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وواصل فريق عمل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة لليوم الثالث على التوالي، ثالث أيام عيد الفطر المبارك؛ مكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة ظاهرة التحرش الجنسي، من خلال غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة التي تعمل على مدار الساعة، وذلك لتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها المرأة المصرية عبر الخط المختصر 15115 + 01007525600، وعبر البريد [email protected]

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وفى هذا السياق، نزل محامو مكتب شكاوى المرأة للرصد الميداني، ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية، لضبط وقائع التحرش فى أيام العيد بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.