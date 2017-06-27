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كمال عامر: دعوة وزيري الداخلية والخارجية للقاء نواب لجنة الدفاع بالبرلمان

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كمال عامر: دعوة وزيري الداخلية والخارجية للقاء نواب لجنة الدفاع بالبرلمان كمال عامر: دعوة وزيري الداخلية والخارجية للقاء نواب لجنة الدفاع بالبرلمان

التحرير

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أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استمرار عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، واستكمال مناقشة موضوعات جدول أعمالها.

وأضاف عامر، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن قضايا مكافحة الفساد والأزمة السكانية من أبرز الملفات التي تواصل اللجنة مناقشتها للانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

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وكشف رئيس اللجنة عن دعوة وزيري الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، والخارجية السفير سامح شكري، للقاء لجنة الدفاع والأمن القومي، قبل انتهاء دور الانعقاد.

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التحرير

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