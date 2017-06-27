«القومي للمرأة»: 30 حالة تحرش ومعاكسات بحديقة حيوان الجيزة ثالث أيام العيد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

واصل فريق عمل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة لليوم الثالث على التوالي من أيام عيد الفطر المبارك، مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، وخاصة ظاهرة التحرش الجنسي من خلال غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة، وتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها المرأة المصرية عبر الخط المختصر 15115 _ 01007525600 وعبر البريد الإلكتروني [email protected]

وأوضح المجلس في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد 30 حالة تحرش لفظي "معاكسات" لم ترقى لوصفها حالة تحرش بحديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، وخلو حديقة الفسطاط وحديقة الأزهر بمحافظة القاهرة من أي حالات تحرش، وذلك لانتشار عناصر الشرطة النسائية في الشوارع والميادين والحدائق الرئيسة وأمام السينمات، من أجل تأمين الفتيات المصريات أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

شاهد أيضا

يذكر أن مكتب شكاوى المرأة استقبل 11 شكوى قانونية من بعض السيدات في موضوعات مختلفة، وقام محامو المكتب بالمشورة والتوجيه.