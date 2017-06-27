وكيل البرلمان: مشروع قانون الأزهر لتجريم الكراهية لن يمثل قيدًا على حريات الآخرين

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اعتبر النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب مشروع قانون الأزهر "تجريم الحض على الكراهية" أول خطوة تشريعية حاسمة وواضحة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تجديد الخطاب الدينى.

وقال الشريف، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون فيه تأكيد أن أفراد المجتمع هم أسرة واحدة فلا تخاصم ولا تقاتل بينهم، وأنهم أمام الدستور والقانون سواسية، وهو ما يؤكد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور.

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وأكد وكيل مجلس النواب، أن هذا التشريع سيحظ بتأييد غالبية أعضاء مجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، وأنه لا صحة على الإطلاق بأن مشروع القانون الأزهرى سيمثل قيدًا على حريات الآخرين، ولا يمكن أن يكون هناك أزهرى أو برلمانى يريد الحد من الحرية.