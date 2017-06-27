تاجر يرشد الأمن عن نفسه: "معايا طبنجة مسروقة في البيت"

كتب – فتحي سليمان:

أرشد تاجر رجال مباحث قسم شرطة المطرية عن نفسه، مؤكداً لهم انه يمتلك أسلحة داخل منزله منذ ثورة 25 يناير وأنه اشتراها للدفاع عن نفسه من بينها طبنجة ضابط شرطة مسروقة.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن مواطن يدعى أشرف سليمان، تاجر؛ حضر اليوم لديوان قسم شرطة المطرية، وأعترف بحيازته لأسلحة نارية بشقة ملكه بمنطقة النزهة.

تاجر يرشد الأمن عن نفسه: "معايا أسلحة في البيت"

وأضاف المصدر، تم اصطحابه بمعرفة ضابط بوحدة مباحث القسم للشقة وعثر بداخلها على طبنجة عيار9 مم ماركة ستار تحمل أرقام aP1077 و2 خزينة خاصة بها "غير مبلغ بسرقتها"، طبنجة عيار 9مم ماركة cz تحمل رقم a148679 وخزينة خاصة بها؛ بالكشف عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 14 92 لسنة 2014م جنح قسم أول الزقازيق خاصة بقطاع الأحوال المدنية بالعباسية عهدة الملازم أول أحمد محمود عبد العظيم وبندقية آلية عيار 7.62×39مم وبها خزينة تحمل أرقام 83310 ( والمبلغ بسرقتها المحضر رقم 7319 لسنة 2013م جنايات البدرشين من محمود السيد " جار التوصل لبياناته، بتاريخ 15/7/2013م و38 طلقة آلي.

بمناقشته عن مصدر الأسلحة المضبوطة أفاد أنه قام بشرائها عام 2011 من شخص يدعى محمد رجب توفي في غضون عام 2013م بقصد الدفاع بسبب الحالة الأمنية غير المستقرة التي كانت تمر بها البلاد، وأنه لم يعد في حاجة إليها نظرًا لاستقرار الحالة الأمنية.