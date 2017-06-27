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5 قتلى بالقاهرة في عيد الفطر.. والأمن يضبط الجناة

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مصراوي Masrawy

5 قتلى بالقاهرة في عيد الفطر.. والأمن يضبط الجناة

07:35 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

5 قتلى بالقاهرة في عيد الفطر.. والأمن يضبط الجناة

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

قُتل 5 أشخاص في أماكن متفرقة بالقاهرة في اليومين الأول والثاني لعيد الفطر المبارك، حيث لقي 3 أشخاص مقتلهم في مشاجرة بمنطقة منشأة ناصر، وذبح 3 حلاقين، سائق توك توك بمنطقة المرج، وعثرت أجهزة الأمن على جثة لسيدة مسنة بمنطقة الزاوية الحمراء، قُتلت شنقاً.

جثة الزاوية الحمراء

عثرت أجهزة الأمن بالزاوية الحمراء، أمس على جثة محاسن محمد 78 سنة مشنوقة داخل شقتها بمنطقة مساكن الضباط بالزاوية الحمراء بإيشارب، والقت القبض على زوج ابنتها للاشتباه فيه بارتكاب الجريمة، عقب تقديم صاحب مغسلة مجاورة لمنزل المجنى عليها، معلومات تفيد رؤيته لزوج نجلة المجنى عليها يستقل سيارة ملاكي ويسير بها من أمام منزلها في وقت معاصر لوقوع الجريمة، كما عثر المعمل الجنائي على بصمات أصابعه فوق دولاب المجني عليها وتم التحفظ عليه داخل قسم شرطة الزاوية الحمراء.

3 قتلى بمنشأة ناصر

لقي 3 أشخاص مقتلهم في أماكن متفرقة بمنطقة منشأة ناصر، نتيجة خلافات حول الجيرة ولعب الأطفال في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، وألقى رجال مباحث قسم الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

3 حلاقين يذبحون سائق

وفي منطقة المرج، ذبح 3 حلاقين اشقاء سائق فجر يوم العيد، بسبب خلافات بينهم، واعترفوا أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجني عليه بمحاولات دائمة لـ"تطفيش" زبائن المحل، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

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