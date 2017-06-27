قوات الجيش اليمني تسيطر على جبل استراتيجي غرب مأرب

صنعاء - (د ب أ):

سيطرت قوات الجيش الوطني الموالية الحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، على جبل استراتيجي، بمحافظة مأرب، 173 كيلومترا شمال شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قوات الجيش الوطني بمساندة قوات التحالف العربي، تمكنت من السيطرة على جبل مرثد الاستراتيجي، بعد اندلاع معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح.

ويطل جبل مرثد على مركز مديرية صرواح، أحد أهم معاقل الحوثيين في محافظة مأرب.

في السياق نفسه، أكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وقوات صالح في قصف شنته مقاتلات التحالف العربي على جبل الدرعي بجبهة المخدرة غرب محافظة مأرب، دون أن تحدد حصيلتهم.

ومنذ امس الخميس الماضي، بدأت قوات الجيش الوطني بتنفيذ عدة هجمات على مواقع الحوثيين وقوات صالح في الجبهة الغربية لمأرب، بغية تحريرها من قبضتهم.

يذكر أن محافظة مأرب النفطية قد شهدت الأشهر الماضية معارك عنيفة بين الطرفين، تمكنت من خلالها قوات الجيش من تحرير أجزاء واسعة في المحافظة من قبضة الحوثيين وقوات صالح، بمساندة كبيرة من قبل قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية.