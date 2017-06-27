أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قوات الجيش اليمني تسيطر على جبل استراتيجي غرب مأرب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قوات الجيش اليمني تسيطر على جبل استراتيجي غرب مأرب

07:07 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

قوات الجيش اليمني تسيطر على جبل استراتيجي غرب مأرب

ارشيفية

صنعاء - (د ب أ):

سيطرت قوات الجيش الوطني الموالية الشرعية، اليوم الثلاثاء، على جبل استراتيجي، بمحافظة مأرب، 173 كيلومترا شمال شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قوات الجيش الوطني بمساندة قوات التحالف العربي، تمكنت من السيطرة على جبل مرثد الاستراتيجي، بعد اندلاع معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح.

ويطل جبل مرثد على مركز مديرية صرواح، أحد أهم معاقل الحوثيين في محافظة مأرب.

في السياق نفسه، أكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وقوات صالح في قصف شنته مقاتلات التحالف العربي على جبل الدرعي بجبهة المخدرة غرب محافظة مأرب، دون أن تحدد حصيلتهم.

ومنذ امس الخميس الماضي، بدأت قوات الجيش الوطني بتنفيذ عدة هجمات على مواقع الحوثيين وقوات صالح في الجبهة الغربية لمأرب، بغية تحريرها من قبضتهم.

يذكر أن محافظة مأرب النفطية قد شهدت الأشهر الماضية معارك عنيفة بين الطرفين، تمكنت من خلالها قوات الجيش من تحرير أجزاء واسعة في المحافظة من قبضة الحوثيين وقوات صالح، بمساندة كبيرة من قبل قوات التحالف العربي، بقيادة .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصادر يمنية : مقتل وإصابة 8 مدنيين في قصف للحوثيين بتعز

    مصادر يمنية : مقتل وإصابة 8 مدنيين في قصف للحوثيين بتعز

    أخبار
  • مصادر يمنية: مقتل القيادي الحوثي مبارك المشن في غارة للتحالف

    مصادر يمنية: مقتل القيادي الحوثي مبارك المشن في غارة للتحالف

    أخبار
  • خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى دعم اليمن

    خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى دعم اليمن

    أخبار
  • وفاة 6 معتمرين وإصابة 38 آخرين في انقلاب حافلة كانت تقلهم جنوب الأردن

    وفاة 6 معتمرين وإصابة 38 آخرين في انقلاب حافلة كانت تقلهم جنوب الأردن

    أخبار

إعلان

859bd5d258.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات