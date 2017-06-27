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مدير"حديقة الإسكندرية": 5 ولادات جديدة للحيوانات ترفع الإقبال خلال أيام العيد

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مصراوي Masrawy

مدير"حديقة الإسكندرية": 5 ولادات جديدة للحيوانات ترفع الإقبال خلال أيام العيد

07:10 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

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رأس البر.. مليون ونصف زائر في ثالث أيام عيد الفطر

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رأس البر.. مليون ونصف زائر في ثالث أيام عيد الفطر

الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر

واصل الآلاف من المواطنين توافدهم على شواطئ وحدائق ومتنزهات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لقضاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت حدائق النزهة والحيوان إقبالًا متوسطًا من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة، فيما تصدر مشهد الاحتفال، التفاف عشرات الأسر حول أسماك الفسيخ والرنجة التي أحضروها معهم للمتنزهات، ومشاركة الأطفال في العروض والمسابقات الترفيهية التي نظمتها حديقة حيوان الإسكندرية.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان مخيمر، مدير حديقة حيوان الإسكندرية، إن الإقبال على الحديقة جيد خلال أيام العيد، وأنه تم استقبال أكثر من 18 ألف زائر خلال أول يومين، لافتة إلى أن النسبة في ازدياد خلال ثالث أيام العيد.

وأشارت إلى أنه كان من المتوقع توافد أعداد أكثر من ذلك، إلا أنه لا يمكن اعتبار نسبة الإقبال بأنها قليلة نظرًا لاستمرار توافد المئات من المواطنين، مشيرة إلى أن نقص بعض الحيوانات لم يمنع المواطنين من زيارة الحديقة، وأن النواقص الحالية في حيوانات الفيل والزرافة، في الوقت الذي استقبلت فيه الحديقة 5 ولادات جديدة للحيوانات من بينهم 3 من فصيلة "أبو الشوك" و"نسناس عبلنج سودانى" و"كبش أروى"، مؤكدة أنه من المنتظر تعويض الفصائل الناقصة قريبًا بعد انتهاء عمليات التجديد والتطوير التي تتم حاليًا بالحديقة.

في الوقت نفسه استمر توافد المصطافين على شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي حتى مساء ثالث أيام عيد الفطر، حيث حرص عشرات الزائرين على مد فترة إجازاتهم في الإسكندرية لتكون حتى نهاية الأسبوع الجاري استغلالًا لبدء موسم الصيف وانتهاء امتحانات الثانوية العامة.

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