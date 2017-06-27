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تنبأ بثورة «25 يناير» و«ساقية الصاوي» حررته.. 13 معلومة عن مأمون المليجي

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تنبأ بثورة «25 يناير» و«ساقية الصاوي» حررته.. 13 معلومة عن مأمون المليجي تنبأ بثورة «25 يناير» و«ساقية الصاوي» حررته.. 13 معلومة عن مأمون المليجي

التحرير

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فنان سكندري أبهر العديد بصوته وألحانه المختلفة، هو المطرب والملحن مأمون المليجي الذي رحل عن عالمنا، أمس الإثنين، في عمر الـ57 عاما، مخلفًا وراءه أعمالا فنية عدة تؤرخ له مشواره الفني، ويرصد موقع "التحرير- لايف" في التقرير التالي أبرز المعلومات عنه ومحطاته الفنية.

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1- ولد في 5 مايو عام 1960.

2- نشـأ بمحافظة الإسكندرية من أب وأم مصريين.

3- منح الرئيس اللبناني الراحل والده الجنسية اللبنانية، وعاش المليجي طفولته في لبنان وعاد مع أسرته إلى عام 1970.

4- نال شهادة الثانوية العامة من مصر، وتأهل إلى كلية الهندسة المعمارية بالإسكندرية وتخرج فيها عام 1984.

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5- امتهن الهندسة المعمارية حتى عام 1990، وأنشأ "أتيليه" فنيا خاصا بمستلزمات الديكور.

6- وهو في عمر الـ15 ظهرت موهبته الموسيقية وحماسه في دراسة الموسيقى حتى تعلم العزف على الجيتار وبدأ شغفه بالتلحين.

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7- لحّن أول أعماله التي كانت من تأليف أخيه علي المليجي، وبدأ تصوير أول كليبات أغنياته "في الشوارع".

8- كان يحارب من خلال أغنياته الفساد السياسي والفني، ومن أبرز الأغنيات التي أثارت حوله الجدل: "اصرخ بصوتك"، و"يا شعب عمره ما ثار"، و"الرجال لابسين طرح"، و"يا بلدنا إزي الصحة"، و"إفتي يا مفتي"، و"موافقون منافقون".

9- أغلقت مسارح الدولة أبوابها أمامه فلجأ إلى عرض أعماله الفنية بساقية الصاوي التي كانت تُعتبر المنفذ الوحيد له للتعبير عن فنه بكل حرية.

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10- جسد معاناة الشعب المصري في بعض أغانيه، حيث تنبأت أغنيته "أحمد يا سبع الليل" بالصراع القائم بين الشعب والشرطة في ثورة "25 يناير"، إلى جانب أغنية "بحر الخوف" التي تحكي عن مأساة "عبارة السلام".

11- اعتبر نفسه امتدادًا لمدرسة النجم الراحل "سيد درويش"، في بعض لقاءاته التليفزيونية.

12- أصدر ألبوما واحدا فقط بعنوان "حروف الغنا"، الذي ضم عددا كبيرا من الشعراء، أبرزهم: أحمد قدري وأسامة عبد الصبور ومحمد الكومي وزينات القليوبي.

13- قدم حفلات عديدة برفقة فرقته "عشاق النهار"، حتى حصد الكثير من الجوائز بالمهرجانات المحلية والدولية.

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التحرير

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