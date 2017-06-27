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ربة منزل تتخلص من رضيعها المعاق بإلقائه في ترعة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

ربة منزل تتخلص من رضيعها المعاق بإلقائه في ترعة بالقليوبية

06:25 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

ربة منزل تتخلص من رضيعها المعاق بإلقائه في ترعة بالقليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تخلصت ربة منزل، اليوم الثلاثاء، من رضيعها المولود منذ 7 أيام، بإلقائه حياً في مياه ترعة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، لكونه معاق ومشوه الجسد، وادعت اختطافه، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من كشف غموض الحادث، وضبط المتهمة التى اعترفت بالواقعة. 

تلقي اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه بلاغًا من "صابر.ر" ميكانيكى، مقيم العطاره دائرة المركز، بأنه عقب خروج زوجة شقيقه وبرفقتها نجلها المولود منذ 7 أيام، من صيدلية بالقرية بعد إعطاء نجلها الدواء، وأمام مسجد الخزان بالعطاره، قام مجهولين يستقلان دراجة بخارية بخطف نجلها.

بانتقال قوة من المباحث، وبسؤال والدة الطفل "لبني.ي" 29 سنه، ربه منزل، أكدت البلاغ. 

تم تشكيل فريق بحث بمعرفة اللواء علاء سليم، مدير إدارة البحث، ورئيس المباحث الجنائية، ورئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، وضباط مباحث المركز، وبسؤال الصيدلى قرر بعدم حضور والدة الطفل للصيدلية، مما يدل إلى عدم صحة روايتها بالبلاغ.

وبمواجهة الأم، اعترفت بقيامها بالتخلص من نجلها بإلقائه حياً بمياه ترعة الشرقاوية بالعطاره، دون علم زوجها، وقررت أنها قامت بذلك رحمة به كونه معاق ومشوه جسدياً.

وأرشدت عن مكان تخلصها من نجلها، وتم انتشال الجثة بمساعدة الأهالي، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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