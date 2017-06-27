بالفيديو والصور.. بشار الأسد يزور القاعدة الجوية الروسية بحميميم غرب سوريا

مصراوي Masrawy

القاهرة -(مصراوي):

قالت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على فيبسوك، إن الرئيس بشار الأسد زار قاعدة حميميم الجوية الروسية في غرب سوريا اليوم الثلاثاء في أول زيارة يقوم بها للقاعدة التي تنطلق منها الطائرات الروسية التي تدعم قوات حكومة دمشق.

وأظهرت صور نشرت على حسابات موالية للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي الأسد يجلس في قمرة قيادة طائرة حربية روسية في القاعدة التي تقع قرب اللاذقية.

وكان الرئيس الأسد بصحبة زوجته وأبنائه قد زار أمس جرحى الجيش فى قرى ريف حماة