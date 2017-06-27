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«رياضة البرلمان» تطالب الفيفا إسناد تنظيم أى دولة فى العالم مونديال 2022 بدلًا من قطر

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«رياضة البرلمان» تطالب الفيفا إسناد تنظيم أى دولة فى العالم مونديال 2022 بدلًا من قطر «رياضة البرلمان» تطالب الفيفا إسناد تنظيم أى دولة فى العالم مونديال 2022 بدلًا من قطر

التحرير

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طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الاتحاد الدولى لكرة القدم إسناد تنظيم أى دولة أخرى فى العالم لمونديال 2022 بدلا من دولة قطر بعد ثبوت قيام نظامها فى دعم الإرهاب والإرهابيين، إضافة إلى الفضائح التى رصدها تقرير المحقق الأمريكى السابق مايكل جارسيا عن قبول ثلاثة أعضاء فى الاتحاد الدولى لكرة القدم دعوة للسفر إلى ريو دى جانيرو على حساب الاتحاد القطرى قبل التصويت على استضافة مونديال 2022.

وذكر عامر، فى بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن تقرير «جارسيا» يكشف كيف سافر ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية، وهم مجلس الفيفا حاليًا، ولديهم حق التصويت، لحضور حفل فى ريو فى طائرة خاصة من الاتحاد القطرى لكرة القدم قبل التصويت على استضافة المونديال.

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ولفت رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه بعد منح قطر الاستضافة مباشرة هنأ عضو سابق فى اللجنة التنفيذية أعضاء فى الاتحاد القطرى وشكرهم عبر البريد الإلكترونى على تحويل مبلغ بمئات الآلاف من اليورو.

وأوضح عامر، أن التقرير أكد أن هناك مليونى دولار من مصدر مجهول أيضا قد يكونا دخلا فى حساب لابنة أحد أعضاء الفيفا فى العاشرة من عمرها إضافة إلى أن أكبر مركز رياضى فى العالم وهو أكاديمية أسباير القطرية، كانت ضالعة بشكل حاسم فى توريط أعضاء الفيفا الذين يحق لهم التصويت.

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التحرير

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