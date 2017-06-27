أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أيمن أبو العلا: محاولات الإساءة للقوات المسلحة فاشلة

Google+ Print
أيمن أبو العلا: محاولات الإساءة للقوات المسلحة فاشلة أيمن أبو العلا: محاولات الإساءة للقوات المسلحة فاشلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بنجاح القوات الجوية في إحباط محاولة دخول سيارات محملة بالأسلحة عبر الصحراء الغربية لتنفيذ عمليات إرهابية فى ، مؤكدًا أن القوات المسلحة تبرهن كل يوم على أنها درع وسيف للحفاظ على الوطن وحمايته من الإرهاب الغاشم.

شاهد أيضا

وأضاف أبوالعلا، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة تحافظ على الحدود المصرية من الأخطار التى تواجهها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والسعى الدائم للتصدى للحملات التى تواجه الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، لافتًا أن محاولات البعض الإساءة للقوات المسلحة ماهى إلا محاولات فاشلة لوقوف الشعب المصرى خلف الجيش والشرطة فى ظل الحرب ضد الإرهاب 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري