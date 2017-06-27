أيمن أبو العلا: محاولات الإساءة للقوات المسلحة فاشلة

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أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بنجاح القوات الجوية في إحباط محاولة دخول سيارات محملة بالأسلحة عبر الصحراء الغربية لتنفيذ عمليات إرهابية فى مصر، مؤكدًا أن القوات المسلحة تبرهن كل يوم على أنها درع وسيف للحفاظ على الوطن وحمايته من الإرهاب الغاشم.

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وأضاف أبوالعلا، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة تحافظ على الحدود المصرية من الأخطار التى تواجهها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والسعى الدائم للتصدى للحملات التى تواجه الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، لافتًا أن محاولات البعض الإساءة للقوات المسلحة ماهى إلا محاولات فاشلة لوقوف الشعب المصرى خلف الجيش والشرطة فى ظل الحرب ضد الإرهاب