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عضو «دينية البرلمان»: حل مشكلة أراضي الأوقاف بتعويض ملاكها من أملاك الدولة

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عضو «دينية البرلمان»: حل مشكلة أراضي الأوقاف بتعويض ملاكها من أملاك الدولة عضو «دينية البرلمان»: حل مشكلة أراضي الأوقاف بتعويض ملاكها من أملاك الدولة

التحرير

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قال اللواء شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية ومجلس النواب عن دائرة مركز كفرالشيخ، إن حل مشكلة أراضي الأوقاف الزراعية والمساكن بالقرى سيتم مناقشته داخل المجلس قريبًا، خصوصًا بعد الطلب المقدم للجنة الاقتراحات والشكاوي في هذا الشأن.

وكشف الجندي، في طلبه المقدم، أنه سيتم عمل بروتوكول بين وزير الاوقاف بصفته "ناظر الوقف"، ووزير الزراعة بصفته "رئيس هيئة الإصلاح الزراعي"، يتضمن قيام وزير الزراعة ممثلا للهيئة بالموافقة على تعويض هيئة الأوقاف ويمثلها وزير الأوقاف بأراضي من أملاك الدولة التابعه لهيئة الإصلاح الزراعي، بدلًا من الأراضي التي تخص هيئة الأوقاف والسابق إدارتها بمعرفة هيئة الاصلاح الزراعي والسابق قيام المواطنين من أهل بإستلامها حال إنشاء هيئة الإصلاح الزراعي وهم يعلمون أنها تابعة للاصلاح الزراعي، وكانت مفاجآة لهم أن الأرض تخص هيئة الأوقاف بعد مدة طويلة زادت على اكثر من ثلاثون عامًا، والتعامل معها عن طريق الإصلاح الزراعي.

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وتابع عضو اللجنة الدينية: "بذلك تتنازل وزارة الأوقاف عن جميع المحاضر والقضايا المرفوعة ضد المنتفعين وتسلم إليهم هذه الأرض بمعرفة مجلس الوزراء مثل أقرانهم السابق لهم الانتفاع من الإصلاح الزراعي.

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