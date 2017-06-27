رسميًا.. تورينو يضم حارس باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر

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أعلن نادي تورينيو الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع سلفاتوري سيريجو، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، لمدة موسمين حتى صيف 2019، في صفقة انتقال حر.

وكان قد قرر نادي باريس سان جيرمان، فسخ التعاقد مع حارس مرماه الإيطالي سيريجو، صاحب الـ30 عامًا، ليصبح اللاعب حرًا، وذلك قبل موسم كامل من نهاية تعاقده في صيف 2018.

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الجدير بالذكر أن سلفاتور سيريجو، كان قد تمت إعارته الموسم الماضي إلى ناديي إشبيلية وأوساسونا الإسبانيين، ليشارك مع الأول في مباراتين، فيما شارك مع الأخير في 18 لقاء، استقبل خلالهم 55 هدفًا.