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ضبط 2000 لتر لبن "فاسد" جنوبي بني سويف

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ضبط 2000 لتر لبن "فاسد" جنوبي بني سويف ضبط 2000 لتر لبن "فاسد" جنوبي بني سويف

مصراوي Masrawy

ضبط 2000 لتر لبن "فاسد" جنوبي بني سويف

05:28 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

بني سويف - أحمد كامل:

ضبط قسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، 2000 لتر لبن فرز منزوع الدسم، غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وضبطت الحملة سيارة ربع نقل رقم "101105 بني سويف" محملة بكمية من الألبان تزن حوالي 2000 لتر لبن فرز منزوع الدسم وغير صالح للاستخدام الآدمي، خلال الحملة التي تشنها المديرية على الأسواق للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة والمقدمة للمواطنين.

وتبين أن السيارة غير مخصصة لنقل الألبان، وتحفظت الحملة على الكمية المضبوطة والسيارة، وحُرر المحضر رقم 13702 /2017 جنح الفشن.

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مصراوي Masrawy

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