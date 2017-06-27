مصرع طفلة غرقًا في حمام سباحة بجمصة

الدقهلية - رامي القناوي:

لقيت طفلة مصرعها غرقًا داخل حمام سباحة في فندق بمصيف جمصة، اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء حضورها ضمن رحلة نظمتها كنيسة العذراء مريم بمنطقة عزبة النهل بالقاهرة للأطفال الأيتام.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى القمري، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى جمصة المركزي، لضباط مباحث قسم شرطة جمصة بوفاة طفله قبطية يتيمة غرقًا داخل حمام سباحة إحدى الفنادق.

انتقل ضباط مباحث القسم بقيادة الرائد محمد فوزي، رئيس المباحث، لمكان البلاغ وتبين أن الطفله المتوفاة تدعى "روجينا سمير"، 11 عامًا، وحضرت إلى المصيف ضمن رحلة نظمها مسؤولو دار أيتام تابع لكنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس الثالث بعزبة النخل بالقاهرة.

وأكدت التحريات أن الدار كانت تقضي رحلة بفندق الملكة والأميرة بجمصة التابع للكنيسة، وفي أثناء نزول الطفلة حمام السباحة بالفندق غرقت بسبب عدم إجادتها السباحة.

نقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المستشفى، وأكد تقرير الطبيب الشرعي، أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.