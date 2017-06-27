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خبير أرصاد يحذر: انتظروا مزيدا من ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة

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مصراوي Masrawy

خبير أرصاد يحذر: انتظروا مزيدا من ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة

05:00 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

خبير أرصاد يحذر: انتظروا مزيدا من ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة

كتبت - مادي غيث:

قال وحيد سعودي خبير الأرصاد والمتحدث السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة القادم وحتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل، لتتأثر البلاد بطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مائل للحرارة ليلًا.

وأضاف سعودي، في تصريحات لمصراوي، أن الرياح السائدة معظمها شمالية شرقية، مصاحبه لمنخفض الهند الموسمي، كما أن سرعتها تسمح بحركة السفر على الطرق والقيام بكافة الأنشطة البحرية فوق سطحي البحرين المتوسط والأحمر، والاستمتاع بكل الشواطئ المطلة عليهما نظرا لاعتدال سرعتها.

وحذر خبير الأرصاد المواطنين، من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على معظم الطرق، خاصةً المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصةً ما بين فترتى الظهيرة والعصر، ومن أفضل الأوقات للجلوس على الشواطئ في الصباح الباكر وقبل غروب الشمس، وذلك تفادياً لأشعة الشمس المباشرة وأضرارها.

وقال "سعودي": ستسجل القاهرة خلال ذروة هذه الموجه مع بدايات الأسبوع القادم 40 درجة مئوية، أو أكثر قليلًا، وعلى شمال الصعيد 41 درجة وعلى جنوب الصعيد من 43 إلى 46 درجة، كما أنه مازالت المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط هي الأفضل بالنسبة لدرجات الحرارة فهي الأقل وتتأثر بظاهرة نسيم البحر الذى يضفى جمالا على إحساسنا بحالة الطقس خاصة على محافظتي مرسى مطروح والإسكندرية.

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مصراوي Masrawy

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