ماذا قال "ترامب" عن استقالة صحفيين من شبكة "سي إن إن"؟

كتبت- رنا أسامة:

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استقالة مُحرّرين من شبكة "سي إن إن"، بسبب تقرير يزعم وجود علاقة بينه وبين روسيا. واستنكر، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، القرار قائلا: "أجبرت سي إن إن ثلاثة من مُحرّريها على الاستقالة بسبب تقرير كاذب حول (روسيا)، لكن ماذا عن القصص الزائفة الأخرى؟ أخبار وهمية!".

وأعلنت الشبكة الأمريكية، الإثنين، استقالة ثلاثة من كبار الصحفيين لديها بعد سحب تقرير عن علاقات مزعومة بين صندوق استثمار روسي وأحد المقربين من ترامب.

كانت "سي إن إن" قالت يوم الجمعة إنها تراجعت عن تقرير نشر قبل أيام يربط بين انطوني سكاراموتشي، مدير صندوق تحوط، بتحقيق للكونجرس بشأن صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وكتبت الشبكة يوم السبت تقول إن "التقرير لم يستوف معايير التحرير في سي إن إن، وتم سحبه. وتم كذلك تعطيل روابط التقرير على الانترنت، وتعتذر سي إن إن للسيد سكاراموتشي".

وذكرت الشبكة أنه في اجتماع للموظفين يوم الاثنين، تم إبلاغ أعضاء وحدة التحقيق أن التراجع لا يعنى بالضرورة أن التقرير خاطئ، بل إنه لم يكن "مُحكمًا بما فيه الكفاية لنشره".