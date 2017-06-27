علي حسن: الدول العربية تطلعت لدور أمريكي أكبر في أزمتها مع قطر

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قال الكاتب علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن لقاء وزير الخارجية القطري بنظيره الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لن يغير شيئا من الأزمة المتصاعدة بين الدول العربية وقطر، مشيرًا إلى أن واشنطن أعلنت أن اللقاء سيبحث تهدئة الخلافات بين العواصم العربية وبين الدوحة.

أضاف حسن، خلال لقاء له عبر فضائية «الغد العربي»، أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين موقفهم واضح بضرورة استجابة قطر للمطالب العربية، خاصة أن الوضع لم يعد يتحمل الصمت أو التنازل عن أية مطالب مع تعنت قطر في استمرار تمويلها للإرهاب العالمي ودعم تنظيمي داعش والقاعدة.

وأوضح أن الدول العربية كانت تتطلع لدور أمريكي أكبر، إلا أن موقف واشنطن غير واضح، مؤكدا أن الدعم والتأييد العالمي للدول العربية الأربع يزداد يوم بعد الآخر، مشيرا إلى أن هناك حالة من السخط الشعبي في قطر تجاه نظام «تميم» الذي تسبب في شرخ قوي في العلاقات القطرية العربية.

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وأكد حسن أن ما تقوم به قطر من ممارسات غير مسئولة تبعتها منذ بداية الأزمة أمر خطير، مثل الاستعانة بتركيا أو إيران، مشددا على أن هذا يمثل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط وإضرار باستقرار أمن وسلامة دول الجوار.