أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

علي حسن: الدول العربية تطلعت لدور أمريكي أكبر في أزمتها مع قطر

Google+ Print
علي حسن: الدول العربية تطلعت لدور أمريكي أكبر في أزمتها مع قطر علي حسن: الدول العربية تطلعت لدور أمريكي أكبر في أزمتها مع قطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الكاتب علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن لقاء وزير الخارجية القطري بنظيره الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لن يغير شيئا من الأزمة المتصاعدة بين الدول العربية وقطر، مشيرًا إلى أن واشنطن أعلنت أن اللقاء سيبحث تهدئة الخلافات بين العواصم العربية وبين الدوحة.

أضاف حسن، خلال لقاء له عبر فضائية «الغد العربي»، أن  والسعودية والإمارات والبحرين موقفهم واضح بضرورة استجابة قطر للمطالب العربية، خاصة أن الوضع لم يعد يتحمل الصمت أو التنازل عن أية مطالب مع تعنت قطر في استمرار تمويلها للإرهاب العالمي ودعم تنظيمي داعش والقاعدة.

وأوضح أن الدول العربية كانت تتطلع لدور أمريكي أكبر، إلا أن موقف واشنطن غير واضح، مؤكدا أن الدعم والتأييد العالمي للدول العربية الأربع يزداد يوم بعد الآخر، مشيرا إلى أن هناك حالة من السخط الشعبي في قطر تجاه نظام «تميم» الذي تسبب في شرخ قوي في العلاقات القطرية العربية.

شاهد أيضا

وأكد حسن أن ما تقوم به قطر من ممارسات غير مسئولة تبعتها منذ بداية الأزمة أمر خطير، مثل الاستعانة بتركيا أو إيران، مشددا على أن هذا يمثل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط وإضرار باستقرار أمن وسلامة دول الجوار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري