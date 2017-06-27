أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الصحة»: حملات مكثفة على المنشآت الغذائية

Google+ Print
«الصحة»: حملات مكثفة على المنشآت الغذائية «الصحة»: حملات مكثفة على المنشآت الغذائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تقوم بحملات مكثفة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين خلال أيام عيد الفطر، لافتًا إلى أنه تم المرور على 22 منشأة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، صدر ضد 4 منها قرار بالإغلاق.

أضاف مجاهد، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن غرفة الأزمات التي شكلتها الوزارة ما زالت منعقدة لحين الانتهاء من احتفالات العيد، مشددًا على أن هذه الحملات ليست فقط في فترة عيد الفطر، لكنها تزيد في الأعياد نظرا لتردد المواطنين على تلك المنشآت.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)