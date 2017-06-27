«الصحة»: حملات مكثفة على المنشآت الغذائية

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تقوم بحملات مكثفة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين خلال أيام عيد الفطر، لافتًا إلى أنه تم المرور على 22 منشأة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، صدر ضد 4 منها قرار بالإغلاق.

أضاف مجاهد، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن غرفة الأزمات التي شكلتها الوزارة ما زالت منعقدة لحين الانتهاء من احتفالات العيد، مشددًا على أن هذه الحملات ليست فقط في فترة عيد الفطر، لكنها تزيد في الأعياد نظرا لتردد المواطنين على تلك المنشآت.