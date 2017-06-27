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مارجريت عازر: ننتظر طرح قانون العمل الجديد على الجلسة العامة

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مارجريت عازر: ننتظر طرح قانون العمل الجديد على الجلسة العامة مارجريت عازر: ننتظر طرح قانون العمل الجديد على الجلسة العامة

التحرير

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قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد لم يعرض حتي الآن على الجلسة العامة للبرلمان، ليتمكن النواب من تدوين ملاحظاتهم عليه، لافتة إلي أن لجنة حقوق الأنسان ستناقش مسودة مشروع قانون العمل الجديد بعد موافقة لجنة القوى العاملة.

وأضافت عازر، فى تصريح لـ«التحرير»، أن إدراج منظمة العمل الدولية على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للمنظمة الخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات بحق العمال يعتبر أمر سيئ ويتطلب التصحيح عن طريق سن قوانين وتشريعات تؤكد عدم صحة الصورة المغلوطة عن مصر.

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