بالصور.. دار الجالية السودانية بأسوان تستقبل المهنئين بعيد الفطر

أسوان - إيهاب عمران:

فتحت دار الجالية السودانية بأسوان أبوابها، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لتلقي التهانى والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حضر مراسم التهنئة، السفير عبد العظيم الشيخ، وحرمه نوال حيدر، والسفير بشرى الشيخ دفع الله سفير السودان بالبحربن، والسفير عبد الرحيم سر الختم نائب القنصل السوداني بأسوان، والمستشار عبد العظيم فضل الله، وعدد من العاملين بالقنصلية ولفيف من قيادات الجالية، ومسئول الرى السودانى بأسوان ورئيس جمعية التمريض الحر المصرية وأمانة المرأة بمحلية وادي حلفا.

وقال عبد القادر مرسي، عضو الجالية السودانية، إن جالية أسوان تعتبر من الجاليات العريقة والمنتشرة في كافة ربوع المحافظة، لذا فإن الدار ستفتح أبوابها بصفة يومية لمزيد من التواصل والأنشطة الهادفة لتنمية قطاعات الجالية المختلفة.

من جانبه قال السفير عبد العظيم الشيخ، إنه سعيد بهذا الجمع الطيب، ولابد من زيادة تنمية الأنشطة الهادفة علميًا وثقافيًا بالدار، وأثنى السفير على الجالية السودانية بأسوان من حيث تواصلهم وترابطهم.