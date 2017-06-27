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مبادرة لإنشاء إدارة مجمعة لهيئات الولاية على الأراضي في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

مبادرة لإنشاء إدارة مجمعة لهيئات الولاية على الأراضي في الإسماعيلية

04:15 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

مبادرة لإنشاء إدارة مجمعة لهيئات الولاية على الأراضي في الإسماعيلية

ارشيفية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قرر اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حل مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالإسماعيلية، بسبب التعدي على 160 فدانًا من الأراضي الزراعية بنطاق الجمعية.

وتمكنت حملة أمنية لإزالة التعديات على رأسها المحافظ، من إزالة كل أشكال التعدي على تلك الأراضي الزراعية، وخلال الحملة جرى إزالة 150 حالة تعديات ورفع عدد كبير من المنازل المبنية بالطوب الأحمر والخرسانات وغير المأهولة بالسكان، إضافة لرفع وإزالة عدد كبير من البنايات والأسوار والخرسانات المسلحة المبنية بالمخالفة للقانون وعدد من التقسيمات والطرق الداخلية.

جاء ذلك على هامش زيارة نائب وزير الزراعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم، والتي استقبله خلالها محافظ الإسماعيلية، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة المتعلقة بقطاع الزراعة وملفى استرداد أراضى الدولة وتقنيين أوضاع واضعى اليد الجادين.

واتفق الجانبان على تنفيذ مبادرة جديدة لأول مرة على مستوى المحافظات، وهي إنشاء إدارة مجمعة لفروع هيئات الولاية على الأراضى، يديرها وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، تحت الإشراف المباشر للمحافظ، لتوحيد جهة التعامل على جميع الأراضي، يكون مقرها مديرية الزراعة.

كما بحث الجانبان مشكلات أراضى جمعية الكفاح والأراضى التابعة لهيئة الثروة السمكية بقطاع مركز ومدينة القنطرة غرب، وإعادة النظر في توظيف هذه الأراضى وإيجاد حلٍ جذري لمشكلات مياه الرى بتلك المناطق.

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