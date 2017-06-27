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"المحامين": القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لن يمرر عمليات تهويد القدس

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مصراوي Masrawy

"المحامين": القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لن يمرر عمليات تهويد القدس

04:06 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

كتبت - هاجر حسني:

أدانت نقابة المحامين القصف الإسرائيلى على قطاع غزة، قائلة إن هذه الممارسات لن تمرر عمليات تهويد القدس وسياسة المستوطنات.

وطالبت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والعربي باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الممارسات.

وأعلنت عن تكليف لجنتي فلسطين والوطن العربي بالنقابة واتحاد المحامين العرب لاتخاذ إجراءات حصر أثار هذا القصف وملاحقة مسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت غارات إسرائيلية استهدفت، مساء أمس الإثنين، موقعين موقعين تدريب يتبعان جماعات مسلحة وأرضًا زراعية من دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه منطقة مفتوحة قرب المجلس الإقليمي (شعار هانيجيف) في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.

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