إصابة 39 أمنيا مغربيا في اشتباكات مع متظاهرين بالحسيمة

الرباط – (د ب أ):

أفادت السلطات المحلية لمدينة الحسيمة المغربية بأن مجموعة من الأشخاص تضم بين صفوفها أشخاصا ملثمين، قامت، أمس الاثنين، باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها رشقا بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 39 فردا من هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت السلطات اليوم، الثلاثاء، إن هؤلاء الأشخاص عمدوا أيضا على مهاجمة مستعجلات المستشفى الإقليمي وإلحاق خسائر وأضرار مادية بمرافق المستشفى وبإحدى سيارات الإسعاف التي كانت تقل عنصرين من أفراد القوات العمومية المصابين، حيث تم الاعتداء على المصابَيْن اللذين كانا بداخلها وكذا على عناصر الوقاية المدنية.

وفي منطقة "أيت يوسف أوعلي" في ضواحي الحسيمة، أكدت السطات المحلية أن مجموعة من الأشخاص أقدمت على تخريب إحدى سيارات المصلحة التابعة للسلطة المحلية، مشيرة إلى أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء بواسطة عبوات الغاز المسيل للدموع على عناصر الدرك الملكي العاملين بالمراقبة الطرقية.

وتشهد المنطقة الجبلية الناطقة بالامازيغية في شمال المغرب والمسماة الريف احتجاجات شعبية منذ عدة أشهر.