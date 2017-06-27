الكنيسة الأرثوذكسية تنفي إهداء البابا تواضروس «ربطة عنق» لرئيس وزراء أستراليا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، إيبارشية سيدني وتوابعها بيانًا، اليوم الثلاثاء، لتصحيح ما ورد بأن قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر، والأنبا دانييل أسقف إيبارشية سيدنى وتوابعها، قاما بتقديم هدية إلى رئيس وزراء أستراليا “مالكوم تمبل” عبارة عن "ربطة عنق" من مصانع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك أثناء زيارته لكنيسة مارمرقس بأرنكليف أمس الأول الأحد، مشيرة إلى أن الهدية كانت مُقدمة من أحد أفراد الشعب القبطي الأرثوذكسي إلى رئيس الوزراء بصفة شخصية.

وأضاف البيان - الذي حصلت “التحرير” على نسخة منه “لم يكن البابا تواضروس الثانى حاضرًا لهذا اللقاء، بينما قام الأنبا دانييل والأنبا بولا أسقف طنطا، والذي كان في زيارة إلى إيبارشية سيدنى بتقديم هدية إلى رئيس وزراء أستراليا عبارة عن “أيقونة للشهيد مارمينا” تقديرًا لوقوفه بجانب الجالية القبطية الأرثوذكسية فى سيدنى، ولتقديمه التعازى فى شهداء الكنيسة القبطية خلال الأحداث الأخيرة بمصر.

شاهد أيضا

وأوضح، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة فى قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى والحبرالجليل الأنبا دانييل يُكِنون كل التقدير لرئيس وزراء أستراليا، ولا يوافقون على أي أخبار ليست لها أساس من الصحة.