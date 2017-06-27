الدالي: 25 ألف زائر لـ«جيزة بارك» في إمبابة أول وثاني أيام العيد

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قال اللواء محمد الدالي محافظ الجيزة، إن عدد زوار حديقة (جيزة بارك) بأرض مطار إمبابة خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك بلغ 25 ألف مواطن.

وأضاف المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أن اليوم الأول شهد إقبال نحو 11 ألف مواطن والثاني 14 ألف مواطن، متوقعًا أن يصل عدد الزوار ثالث أيام عيد الفطر 11 ألف مواطن.

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من جانبه، قال منير أنور رئيس حي شمال الجيزة، إن الإقبال الكبير من المواطنين علي الحديقة يرجع إلى الموقع المتميز لها والطراز الفريد الذي أقيمت عليه، حيث تضم العديد من الأماكن الترفيهيه والألعاب والمسطحات الخضراء وشلالات المياة والسواقي والطابع الريفي، مشيرًا إلى أن اتساع مساحة الحديقة البالغ 38 فدانا ساعد علي استيعاب عدد كبير من المواطنين.