أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الدالي: 25 ألف زائر لـ«جيزة بارك» في إمبابة أول وثاني أيام العيد

Google+ Print
الدالي: 25 ألف زائر لـ«جيزة بارك» في إمبابة أول وثاني أيام العيد الدالي: 25 ألف زائر لـ«جيزة بارك» في إمبابة أول وثاني أيام العيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء محمد الدالي محافظ الجيزة، إن عدد زوار حديقة (جيزة بارك) بأرض مطار إمبابة خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك بلغ 25 ألف مواطن.

وأضاف المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أن اليوم الأول شهد إقبال نحو 11 ألف مواطن والثاني 14 ألف مواطن، متوقعًا أن يصل عدد الزوار ثالث أيام عيد الفطر 11 ألف مواطن.

شاهد أيضا

من جانبه، قال منير أنور رئيس حي شمال الجيزة، إن الإقبال الكبير من المواطنين علي الحديقة يرجع إلى الموقع المتميز لها والطراز الفريد الذي أقيمت عليه، حيث تضم العديد من الأماكن الترفيهيه والألعاب والمسطحات الخضراء وشلالات المياة والسواقي والطابع الريفي، مشيرًا إلى أن اتساع مساحة الحديقة البالغ 38 فدانا ساعد علي استيعاب عدد كبير من المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)