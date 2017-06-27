وزارة القوى العاملة تنتهي من إعداد دليل إرشادي لدخول إيطاليا بالطرق الشرعية

كتبت-نورا ممدوح:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، انتهاء الوزارة من إعداد أدلة استرشاديه مجانية للراغبين في السفر للعمل بالدول العربية والأوروبية، تتضمن حقوق وواجبات العامل في دولة العمل لتكون عونا له خلال فترة عمله، وذلك من خلال المستشارين والملحقين العماليين التابعين للوزارة ، بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

وقال سعفان إن دليل العمل في إيطاليا الذي أعده المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران، أشار إلى أن سوق العمل الإيطالي يعمل به حوالي 4.5 مليون عامل أجنبي بنسبة 7% من السكان، وتقدر العمالة المصرية التي تعمل فيه بـ 152 ألف عامل.

وكشف أن هناك عدة طرق شرعية لدخول الدولة، الشائع منها الاستقدام المباشر عن طريق إحدى الشركات التي تعمل بإيطاليا، بمعنى أن شركة تطلب عامل أو مجموعة عمال محددين ويكونوا ذوو مهارة نادرة في تخصص عمل الشركة، إلا أن هناك شروطا للشركة وهي أن يكون لها حجم أعمال معين وتسدد الضرائب للدولة الإيطالية.

وتابع "أما دخول العمالة الموسمية فيصدر بها قرار حكومي كل عام، ويكون عقد العمل محدد المدة، ولتنفيذ عمل معين في وقت محدد، فضلا عن الاستقدام العائلي، حيث يحق للعامل المصري الذي لديه إقامة بإيطاليا أن يستقدم أسرته والحصول على إقامات عائلية، ومن الممكن تحويل تلك الإقامات إلى إقامة من أجل العمل فيما بعد، في حال حصول فرد الأسرة على عقد عمل، كما يمكن للمصري الحاصل على جنسية إيطالية أن يستقدم إخوته، والزوجة أو الزوج، والأولاد".

وأشار إلى أنه من ضمن طرق دخول الدولة الدراسة عن طريق أن يراسل الشخص كلية إيطالية في تخصص دراسته، ويستخرج إقامة للدراسة التي من ممكن أن تتحول إلى إقامة للعمل، بالإضافة إلى الدخول عن طريق الحصول على تأشيرة عمل حر.

ويمكن الدخول أيضا للعلاج، عن طريق تواصل المريض مع إدارة مستشفى ما ويقدم للإدارة التقارير الطبية، فترسل له فيزا علاج بشرط تسديد جزء من مصاريف العلاج مقدما، وللسياحة بشرط استيفاء الشروط المطلوبة لذلك من رصيد بنكى وخلافه.

كما أوضح دليل الإرشادات كيفية الحصول على الجنسية الإيطالية، وذلك بعد قضاء فترة لا تقل عن 10 سنوات على الأراضي الإيطالية بصورة رسمية.