هيفاء وأصالة.. «عداوة» بدأت من 3 سنوات ووصلت لـ«شماتة» بسبب المخدرات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

عداء واضح سيطر على علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالمطربة السورية "أصالة"، حيث هاجمتها الأخيرة مرات عديدة منتقدة صوتها وأداءها في كثير من المواقف، وهو ما كانت تقابله "هيفاء" أيضًا بالهجوم والتصريحات النارية، دون أن تحدد أي منهما السبب الحقيقي وراء هذا العداء..

أصالة: صوتها نشاز

دب الخلاف بين الاثنتين في إحدى حلقات برنامج "صولا" الشهير الذي قدّمته أصالة في عام 2014، ففي حلقة استضافت فيها المطربة شيرين عبد الوهاب، ذكرت رأيها في الفنانة اللبنانية قائلة: "حضرت حفل لهيفاء وهبي، ولم أسمع سوى نشاز"، كما نصحتها بالابتعاد عن الأغاني العادية وتقديم الأغاني الخفيفة.



هيفاء: قبح وجوههم يطغى على ما غنوه

أثار هجوم "أصالة" غضب "هيفاء" كثيرًا، حتى إنها خرجت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" برسالة لاذعة مقتبسة من مسلسلها "كلام على ورق"، جاء فيها: "ليثبتوا للمرة المليون أن ما غنوه من أجمل الكلام والألحان ما هو إلا كتابة لشاعر راقي، أما الصوت عندما يتكلم فعندها لن ينفع شاعر ولا ملحن، تفضحهم الضغينة وتكشف أقوالهم الحقد، وقبح وجوههم يطغوا على ما غنوه، ليتحولوا في لحظة إلى صوت قبيح وغيور (...) فيا أيتها الأصوات الطنانة والرنانة، غني كلام الناس، وألحان الأشخاص أو.. اسكتي".

أصالة: هيفاء ليست مغنية

جددّت الفنانة السورية هجومها على "هيفاء" في عام 2015 بعد استضافتها في برنامج "تاراتاتا" مع الإعلامي الشهير "نيشان"، حيث قالت: "كلها على بعضها ظريفة.. ولكن ليست مغنية"، مضيفة: "يليق بها شيء آخر غير الغناء، ووصلت للعالمية لأنها تقدم استعراضا".

هيفاء: صوت أصالة بيسرسعلي بدني

تطرقت الإعلامية "سمر يسري" في برنامجها "ليلة حمرا" عند استضافتها الفنانة هيفاء في عام 2015، إلى خلافها مع الفنانة أصالة، فقالت عنها هيفاء: "صوتها بيسرسعلي بدني"، وكان هذا أشد هجوم صريح وعنيف ومباشر من هيفاء للمطربة السورية.



شاهد أيضا «رقص بالنقاب» ومشهد «غير منطقي».. لقطات أثارت الجدل من «لأعلى سعر» خطأ كشف فبركة «رامز تحت الأرض»| لقطات أثارت الجدل في حلقة وائل كفوري حلقات الذكر وجهاد النكاح.. لقطات أثارت الجدل في «غرابيب سود» «وزن» ماجدة زكي واتهام نشوى مصطفى بالتحريف| لقطات أثارت الجدل في حفل «الكاثوليكي» أبرزها «البطريق» وتمثال «زيتونة».. 6 لقطات أثارت الجدل عن «مول مصر «حمل» إليسا و«قبلة» الشاب خالد.. 5 لقطات أثارت الجدل في «ضيافة» دبي سقوط فستانها وجرأة «شيرين».. 8 لقطات أثارت الجدل في زفاف «بلقيس» «عكاز» الجندي و«حجاب» رجاء حسين.. 8 لقطات أثارت الجدل في عزاء «أحمد راتب»

انتقام هيفاء الغاشم

في إحدى حلقات برنامج "شكلك مش غريب" عام 2014، قامت الفنانة "ميس حمدان" بتقليد المطربة أصالة، بينما كانت "هيفاء" ضمن لجنة التحكيم، فانتقدت اللوك الذي ظهرت به "ميس"، قائلة: "طارق مش راح يزعل لأن هيدا اللوك مش على أيام طارق هيدا لوك أصالة القديم"، في إشارة منها إلى زوج أصالة المخرج "طارق العريان"، فردّت "ميس" بأن "أصالة جميلة بأي إطلالة وفي كل الأوقات".

لما تستطع "هيفاء وهبي" التحكم في أعصابها عندما دافعت "ميس" عن أصالة"، فهاجمتها بعصبية قائلة: "بدك تسمعي رأيي فيك أو بدك تعطي رأيك بأصالة؟!"، وهو ما صدم الجميع وبالأخص "ميس".

لماذا لم تحضر هيفاء حفل زفاف ابنة أصالة؟

على الرغم من الصداقة التي تجمع بين الفنانة "هيفاء وهبي" و"شام" ابنة الفنانة أصالة؛ فإن "هيفاء" لم تحضر حفل زفاف "شام" الذي أقيم في عام 2014، وهو ما أثار تعجب الكثيرين، ولكن في أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "المتهمة" في وقت سابق، أوضحت "هيفاء" بأنها لم تحضر الحفل لأن أصالة لم توجه لها الدعوة، كما أنها لم تكن على علم بموعد الزفاف إلا قبله بأيام قليلة، فلم تكن على استعداد لحضوره.

أصالة تحاول فتح صفحة جديدة

عقب عرض مسلسل "مريم" الذي قامت ببطولته الفنانة "هيفاء وهبي" في رمضان عام 2015، أبدت "أصالة" إعجابها بدور هيفاء، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "أحزروا مين اللي متفاجأة فيها ومعجبة جدا بأدائها ويا ريتها تكون هيك بالحقيقة (قصدي تون الصوت والرزانة بالأداء) تخيلوا واحزروا.. إيه هيفا وهبي أول مرة بتخليني تابعها بجدية وعمقها بتقمص الشخصية وبراڤو عليها".

"هيفاء" حاولت التغاضي عن كل الخلافات السابقة، فردّت عليها: "بغض النظر عن كل شيء.. شكرا لكِ على رأيك.. رمضان كريم".

اتهام بحيازة المخدرات وشماتة

أزمة كبيرة تعرضت لها المطربة السورية الشهيرة "أصالة"، يوم الأحد الماضي، بعد توقيفها في مطار بيروت واتهامها بحيازة مواد مخدرة في أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية، وبعد ساعات من التحقيق وإجراء تحليل دم للكشف عن تعاطيها المخدرات وإنكارها تلك التهمة، تم الإفراج عنها إفراجًا مشروطًا على أن تخضع مرة أخرى لفحص الدم.

على غير الكثير من الفنانين الذين دعموا "أصالة" في محنتها، خرجت "هيفاء" بتعليق لم يكن متوقعًا على الإطلاق، اعتبره الكثيرون شماتة فيما تعرضت له أصالة، حيث قالت "هيفاء" عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "والله لو كنت باعرف إن تهريب الكوكايين عالمطار مالوش عقاب، كنا غيرنا نهاية مسلسل الحرباية وعملناله نهاية كوميدية"، في اعتراض واضح منها على إخلاء سبيل "أصالة".