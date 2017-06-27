أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

كيف رصدت قوات الجيش سيارات مهربي الأسلحة على الحدود الغربية؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كيف رصدت قوات الجيش سيارات مهربي الأسلحة على الحدود الغربية؟

03:21 م الثلاثاء 27 يونيو 2017

كيف رصدت قوات الجيش سيارات مهربي الأسلحة على الحدود الغربية؟

تدمير القوات الجوية 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخا

كتب- مصطفى المنشاوي:

كشف العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، تفاصيل تدمير القوات الجوية 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية.

وقال في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، إن القوات الجوية رصدت السيارات بناءً علي معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأضاف: بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة.

وأكد أن العملية أسفرت عن استهداف وتدمير 12 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القوات الجوية تدمر 12 سيارة محملة بالأسلحة حاولت اختراق الحدود الغربية

    القوات الجوية تدمر 12 سيارة محملة بالأسلحة حاولت اختراق الحدود الغربية

    أخبار
  • ​المتحدث العسكري: مقتل 12 من قيادات

    ​المتحدث العسكري: مقتل 12 من قيادات "بيت المقدس" في قصف جوي بسيناء

    أخبار
  • حاتم زكريا: الخطأ في بيان

    حاتم زكريا: الخطأ في بيان "الصحفيين" وارد.. وعضو بمجلس النقابة: "فضيحة"

    أخبار
  • مقتل ٣ تكفيرىين والقبض على ٢٣ آخرين في مدينة رفح

    مقتل ٣ تكفيرىين والقبض على ٢٣ آخرين في مدينة رفح

    أخبار

إعلان

8b3c8d5f92.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)