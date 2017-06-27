كيف رصدت قوات الجيش سيارات مهربي الأسلحة على الحدود الغربية؟

كتب- مصطفى المنشاوي:

كشف العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، تفاصيل تدمير القوات الجوية 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية.

وقال في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، إن القوات الجوية رصدت السيارات بناءً علي معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأضاف: بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة.

وأكد أن العملية أسفرت عن استهداف وتدمير 12 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.