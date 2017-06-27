كيف تتغلب على آلام المعدة بعد فترتي رمضان والعيد؟

كتبت- هاجر حاتم:

بعد تعود الجسم على الصيام طوال الشهر الكريم، ,والانتظام في تناول وجبتي السحور والإفطار على مدار اليوم، يأتي العيد بطقوسه الغذائية المعروفة بـ "الكعك والبسكويت"، بالإضافة الى عودة الجسم مرة أخرى لتناول الوجبات في أوقات مختلفة، وغالباً ما يحدث للمعدة مشاكل كبيرة تسبب في الكثير من الآلام، بالإضافة إلى حالات الإمساك والإسهال وعسر الهضم.

وأوضح هشام خياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي لـ "مصراوي" أن عسر الهضم يحدث بسبب اختلال نظام الأكل بعد شهر رمضان، حيث أن الجسم لم يعد يعتاد وجبة الفطار المبكرة، التي يستغلها الكثيرون أثناء أيام العيد بشكل خاطيء في تناول الكحك والبسكوت.

ويتسبب ذلك في حدوث عسر هضم في الجسم، خاصًة لمرضى الضغط والسكر وارتجاع المريء، حيث تحتوي القطعة الواحدة من الكعك على 400 سعر حراري أي مايعادل وجبة غذائية متكاملة، فإذا تناول الإنسان أكثر من كعكة واحدة في اليوم سيتخطى ذلك معدل سعراته الحرارية اليومية بكثير.

لهذا نصح خياط بتناول قطعة واحدة من الكعك خلال هذه الأيام، ويفضل قسمها إلى نصفين، يتم تناول النصف الأول بعد الفطار، والثاني بعد الغداء، كـ "سناكس".

وأضاف خياط أنه يفضل بدء اليوم بالفاكهة والخضروات، أوالزبادي، أوالأجبان، حتى يتم تحفيز البكتيريا النافعة لتسهيل عملية الهضم، والمشي لمدة نصف ساعة على الأقل يوميًا.

أما عن المشروبات، ففي حالة عسر الهضم لا ينصح بتناول المشروبات كثيرًا، لأنها قد تزيد من وجود البكتيريا التي تسبب حدوث الغازات مما يؤدي لإحساس "التخمة" بشكل أكبر، خاصًة لمرضى ارتجاع المرئ.

وفي حالة الرغبة في تناول مشروبات، يفضل النعناع الدافئ، واليانسون، أو العصائر الطازجة.