نجم برشلونة: «إنريكي» مجنون.. واللعب مع «راؤول» كان مصدر فخر

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إنهال الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، بالمديح على راؤول جونزاليس، أسطورة فريق ريال مدريد السابق، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لمجلة «Club del Deportista».

وقال راكيتيتش صاحب الـ29 عامًا: "أنا أحب العمل مرة أخرى مع أوناي إيمري (مدربه في إِشبيلية سابقًا)، ولويس إنريكي وإيمري كانا لهما دور كبير في مسيرتي، وهما متشابهان ومجنونان كرة قدم ولا يريدان الخسارة أبدًا، بالتأكد رحيل إنريكي عن برشلونة خسارة كبيرة، لأنه من أظهر الكثير من الاهتمام لضمي إلى البلوجرانا وأعطاني كل ثقته خلال السنوات الثلاث الماضية".

وتواجد راكيتيتش في صفوف شالكه الألماني خلال الفترة من 2007 إلى 2011، ولعب بجوار راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد السابق، وتحدث الدولي الكرواتي عن راؤول قائلآ : "راؤول في شالكة ؟ في البداية اعتقدت أنها كانت مجرد شائعات، لماذا أعظم لاعب في تاريخ ريال مدريد سيأتي للعب هنا؟!! .. وبكل تأكيد لعبي مع راؤول كان مصدر فخر كبير بالنسبة لي".

وأضاف لاعب خط وسط نادي برشلونة: "راؤول لديه التألق في عينيه، هذا الرجل فاز بكل شئ ويعرف كيف يفعل ذلك، انه يشم رائحة النصر ويذهب إليه، ولم يكن من المصادفة أننا وصلنا إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا في ذلك العام الذي لعب به راؤول معنا".

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وعن العودة التاريخة التي حققه الفريق خلال الموسم المنقضي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، تحدث راكيتيتش قائلآ:"ريمونتادا باريس سان جيرمان، كانت بمثابة الموسم قد انتهى وأعطونا اللقب ذلك اليوم، هكذا أستطيع أن اصف مدى قوة العاطفة في تلك الليلة".